El degà dels economistes insta Govern a invertir en habitatge

Antoni Bisbal, degà del Col·legi d'Economistes d'Andorra

Antoni Bisbal, degà del Col·legi d’Economistes d’Andorra, reclama que el Govern inverteixi en la compra assequible d’habitatge. Així es va expressar ahir durant una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, en què va ser preguntat per la llei òmnibus, que no va criticar frontalment, però sí que en va indicar els punts fràgils. L’economista sosté que la futura llei afectarà el sector immobiliari i de la construcció. Una afectació que es traduirà en un refredament del creixement sectorial. El degà va reconèixer que fins ara l’àmbit de la construcció ha crescut de forma desmesurada i la norma que prepara el Govern provocarà una retracció del sector, la desaparició d’una part dels llocs de treball i una aturada de la inversió, que, de retruc, contindrà l’especulació: “No hi haurà l’alegria que hi ha ara; veurem menys gent interessada a invertir.” Bisbal, a més, no preveu que la llei òmnibus impulsi altres sectors i n’augura una implementació “complicada” (si parlem, per exemple, de l’adequació dels pisos buits que han d’entrar al mercat).