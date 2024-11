Càritas enviarà un camió de material per als afectats per les inundacions a València

Voluntaris a Càritas València recollint material donat per als afectats per la dana@valencia.caritas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Càritas Andorrana està preparant un tràiler per enviar roba, mascaretes, estris de neteja, aigua, menjar o productes d'higiene entre d'altres per enviar a les persones afectades per la dana a València. L'entitat ha informat que el vehicle de l'empresa Transports Areny sortirà els propers dies cap a la Ciutat de les Ciències on s'està centralitzant tota l'ajuda material que arriba per després distribuir-la a les zones que han patit els efectes de les tràgiques inundacions de dimarts passat i destaca que han rebut una donació important del centre comercial Sant Eloi.

L'ONG informa que han activat a més una col·lecta econòmica extraordinària en coordinació amb Càritas diocesana de València per poder tenir traçabilitat i el seguiment de les aportacions de diners que es facin des del Principat. Les donacions es poden fer per Bizum al 07399 als tres bancs del país o als comptes que Càritas Andorrana té a les tres entitats.

La tercera mesura prevista per l'ONG per l'emergència és donar resposta a llarg termini a alguna acció concreta que des de Càritas Valenciana es demani, indica l'entitat en un comunicat.