Campanya per visibilitzar la violència masclista amb testimonis anònims reals

Acció Feminista d'Andorra (AFdA), amb motiu del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones (25 de novembre), inaugura la campanya "Veus que no veus", que estarà activa al llarg del mes de novembre. L'associació afirma en una nota de premsa que "estem cansades d'escoltar que la violència masclista no existeix al nostre país". En aquest sentit, expliquen que "les dades oficials, escasses i disgregades, indiquen el contrari: el 2023, el servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere va atendre 301 casos i, només entre el gener i octubre de 2024, ja n'ha atès 270. Tot i això, el nombre de dones que pateixen violència masclista a Andorra és molt superior".

El col·lectiu explica que amb l'esperit d'obtenir una imatge més propera a la realitat, el novembre de 2023 va dur a terme una enquesta dirigida a dones de totes les edats per conèixer i denunciar els diferents tipus de violència masclista que han patit en territori andorrà. Només en un mes es van recollir més de 200 respostes i 70 testimonis que han evidenciat la urgència de posar fi al silenci i visibilitzar aquesta realitat, assenyalen.

Un dels objectius d'aquesta enquesta va ser el de recollir històries i experiències reals de situacions de violències viscudes per les dones a Andorra. Per això, des de l'associació declaren que "alcem la veu per elles i trenquem amb la creença que això aquí no passa". Així neix 'Veus que no veus', la campanya d'enguany on nou dones conegudes de la societat andorrana posen rostre i es solidaritzen amb la causa en una exposició que recull alguns dels testimonis reals anònims que reflecteixen els diferents tipus de violència masclista. A cada cartell es troba una part del testimoni i informació sobre el tipus de violència al qual fa referència, a més d'un QR des del que es poden escoltar els relats sencers.

Mostra al novembre

L'exposició es podrà visitar a l'espai B'art del centre cultural la Llacuna (planta -1) del 4 al 30 de novembre, i puntualment es desplaçarà a altres indrets com ara al Teatre Comunal d'Andorra la Vella els dies 21 i 22 de novembre amb motiu de la presentació de l'obra 'Benvinguda a la realitat, una nit amb l'Aura Puig'.

Acció Feminista farà a més un acte presencial el dilluns 25 de novembre, a les 19 hores, a la sala L'Institucional del Parc Central, amb motiu de la presentació de la campanya i commemoració del Dia internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, on assistiran part de les col·laboradores i voluntàries que han fet possible aquesta campanya.

Des d'Acció Feminista expliquen que "reiterem la nostra demanda del compliment de l'article 32 de la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, respecte a la recollida de dades, estadístiques i estudis. No es pot entendre el que no es pot mesurar. La gran acollida de l'enquesta el 2023 (més de 200 respostes i 70 testimonis en només un mes) posa de manifest la necessitat d'abordar aquesta qüestió i fomentar la participació i la implicació de la societat en la lluita contra la violència de gènere".

Acció Feminista, tornarà a obrir l'enquesta durant aquest mes de novembre per continuar amb la recollida de dades i conèixer històries reals de víctimes de violència masclista a Andorra i donar-les veu.