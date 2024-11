Baró pregunta al Govern si existeix un protocol per l'arribada dels temporers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes relacionades amb l'arribada dels temporers que arribaran a l'hivern al Principat. Al comunicat del PS es detalla que Baró s'ha reunit amb el sector per "copsar les seves inquietuds i preocupacions al respecte". Així doncs, els socialdemòcrates demanen al Govern que expliqui si hi ha algun protocol per l'arribada dels temporers, i en cas afirmatiu, en què consisteix. En aquest sentit, també ha sol·licitat saber el nombre d'efectius que gestiona l'arribada, les seves funcions i si es contempla l'opció d'augmentar la xifra.

D'altra banda, Baró ha preguntat a l'executiu per la possibilitat de fer tràmits en línia, que ara són presencials, i si s'ha previst deslocalitzar el servei a altres llocs durant la temporada d'hivern. Així mateix, demana si el Govern està en contacte amb els actor implicats i, al mateix temps, ha sol·licitat les dates de les reunions i les conclusions d'aquestes.