Sis detinguts per conduir ebris en 247 controls d'alcoholèmia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

6 detinguts en l'última campanya de la policia contra la conducció sota els efectes de l'alcohol, que es va dur a terme durant la setmana que coincidia amb Tots Sants. Segons informa el cos, es van efectuar 247 controls d'alcoholèmia, que es van saldar amb l'arrest de 6 persones, la majoria residents, entre 23 i 44 anys. Tres dels conductors es van veure involucrats en accidents de circulació amb danys materials a Sant Julià, Encamp i Escaldes. A més, es va arrestar un altre conductor que circulava ebri i amb el permís suspès. La policia informa que les taxes d'alcoholèmia se situaven entre 1,04 i 1,88 per quatre dels conductors, i els altres dos van superar els 2 grams d'alcohol per litre de sang, sent 2,59 la més elevada. També es van imposar 5 sancions administratives.

El cos recorda que aquestes campanyes es fan per prevenir conductes de risc per "vetllar per la seguretat a la xarxa viària i evitar accidents". La policia "advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues" per evitar danys personals.