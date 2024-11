Un total de 289 alumnes van estudiar portuguès el curs passat

El curs 2023-2024 hi va haver 114 alumnes matriculats i dos professors en l’ensenyament paral·lel de portuguès a les escoles dels tres sistemes educatius del Principat. Són 16 alumnes més dels que hi va haver el curs 2022-2023, quan s’hi van matricular 98 estudiants. Aquesta xifra de 114 alumnes queda molt lluny de les que es donaven fa uns anys, quan més de 500 alumnes es van matricular en l’ensenyament paral·lel del portuguès. Cal recordar que el curs 2008-2009 estudiaven portuguès 511 alumnes i el següent la xifra va arribar als 611 incloent-hi, però, estudiants adults. La xifra d’alumnes s’ha anat reduint amb el pas dels anys i va arribar a un mínim de 78 el curs 2021-2022. El 2014-2015 es va donar la segona xifra més baixa, amb 79 estudiants.

En general, segons la memòria del curs 2023-2024 de l’Àrea de Convenis i Relacions Internacionals del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, es valora positivament el programa per a l’ensenyament de la llengua i la cultura portugueses implementat a les escoles d’Andorra. “Aquest curs escolar ha estat marcat per tercer any consecutiu per un lleuger augment del nombre d’infants matriculats a les classes de llengua portuguesa”, es destaca a l’informe.

Del sistema educatiu andorrà hi ha hagut alumnes de l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa, d’Encamp, d’Ordino, de la Massana, de Santa Coloma, d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de Lòria; de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino, d’Encamp i de Santa Coloma; del Centre de Formació Professional i de l’Escola Andorrana de batxillerat.

Del sistema espanyol han participat alumnes del Colegio Español María Moliner (Primària i secundària); del Col·legi Sagrada Família i del Col·legi Mare Janer. I del sistema francès, els alumnes van provenir de l’escola elemental francesa del Pas de la Casa, de Canillo, d’Encamp, d’Ordino, de la Massana, d’Andorra la Vella, de Santa Coloma i d’Escaldes-Engordany; i del Lycée Comte de Foix.

Paral·lelament, al Lycée Comte de Foix l’ensenyament de la llengua portuguesa es fa dins de l’horari lectiu. El nombre d’hores lectives és variable. Hi ha un docent al Lycée Comte de Foix que depèn de l’Institut Camões i un altre docent del ministeri d’Educació francès. El curs passat s’hi van matricular 175 alumnes.