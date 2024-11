Recollida d'aliments i materials per a animals afectats per la dana a València

Crida per recollir material per a animals per a la caravana solidàriaMV

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Menjar per a gats i gossos, medicaments, mantes, llitets, recipients per posar el menjar i transportins són alguns dels materials que es volen aconseguir en la recollida organitzada a Andorra per atendre necessitats essencials dels animals afectats per la dana a València. Els promotors de la iniciativa són AniCura Món Veterinari que posa en marxa una caravana solidària que partirà del Principat dissabte vinent amb les furgonetes carregades amb el material recollit per ser distribuït "entre els animals desamparats, així com entre les clíniques veterinàries i les protectores de la zona" més necessitades, segons han fet públic en un comunicat.

El director de l'hospital veterinari andorrà, Jordi Giné, explica que ells es faran càrrec dels medicaments que es necessitin en les zones inundades dimarts passat i que també portaran personal per ajudar en les tasques que calgui, així com menjar per a gats i gossos. La donació de material es pot fer fins als dijous a les clíniques que tenen al carrer Josep Viladomat d'Escaldes i al carrer Rocafort de Sant Julià.