Proposició de llei a França contra el contraban de tabac andorrà

L’Assemblea Nacional francesa torna a tenir sobre la taula una proposició de llei per rebaixar la franquícia del tabac que es pot passar per la duana. L’ha presentat el diputat Frédéric Valletoux, president de la comissió d’Afers Socials i diputat pel grup de centredreta Horitzons, i l’objectiu és aplicar el protocol de l’Organització Mundial de la Salut que defineix quotes de lliurament de tabac per evitar que les companyies del sector impulsin el comerç paral·lel.

En el text de la proposició s’assenyala directament el Principat, ja que assegura que Andorra rep un “subministrament excessiu” de tabac per part dels fabricants. Es recorda que els 18.000 milions de cigarrets fumats que formen el comerç paral·lel a França arriben al veí del nord de dues maneres: la meitat prové del contraban i l’altra meitat, de compres transfrontereres.

En aquest cas, es denuncia al text un “excés d’oferta” dels fabricants de tabac als venedors dels països fronterers amb França –Bèlgica, Luxemburg, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Espanya i Andorra– per subministrar tabac als països amb impostos més elevats. “A Andorra, on el 2015 el consum intern va ser de 120 milions de cigarrets cada any, els fabricants de tabac en van lliurar 850 milions. Sens dubte, la situació s’ha deteriorat des d’aleshores amb la forta pujada dels preus del tabac a França”, s’assegura al text de la proposició de llei.

La proposició vol que es puguin controlar les vendes que els fabricants fan als clients per garantir que les quantitats siguin proporcionals a la demanda d’aquests productes al mercat on es pretén vendre o utilitzar. També es vol garantir que subministrin productes de tabac o equips de fabricació només en quantitats proporcionals a la demanda d’aquests productes al mercat on s’han de vendre o utilitzar.

Es vol que el sistema sigui adoptat per la Unió Europea i que cada estat fixi l’1 de gener de cada any i per marca la quantitat de tabac que vol posar a disposició dels consumidors a través de la seva xarxa oficial de vendes. Aquesta quantitat pot variar cada any, però no pot superar mai el 5% de la quantitat teòrica de tabac necessària, actualitzada cada any d’acord amb el consum real registrat l’exercici anterior.

El fet que Andorra no sigui un país membre de la UE també es reflecteix al text de la proposició. Com que el Principat no forma part de la UE i no ha ratificat el protocol de l’OMS, “aquesta nova legislació no s’hi pot imposar directament”, s’indica. “Suggerim que els governs francès i espa­nyol, que són els més afectats, facin força sobre la UE perquè Andorra accepti aplicar la quota anual de 120 milions de cigarretes de consum intern”, assenyala el text, que afegeix que “en cas de negativa s’hauria d’adoptar un mecanisme específic d’obligatorietat per protegir el nostre país del subministrament excessiu de tabac practicat a Andorra pels fabricants”.

El text recorda que ara, en virtut de l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat del 28 de juny del 1990, és possible per a qualsevol persona tornar d’Andorra amb 300 cigarretes, 150 cigars (de menys de 3 grams per peça) o 75 cigars (de més de 3 grams per peça) o 400 grams de tabac per a pipa. “Proposem dividir aquestes quantitats per deu i que estigui prohibit a tothom major de 18 anys tornar d’Andorra amb més de 40 cigarretes o 15 cigars (de menys de 3 grams per peça) o 7 cigars (de més de 3 grams per peça) o 40 grams de tabac per a pipa”.