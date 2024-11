Les compareixences per l’operació Catalunya s’avancen a dimecres

Verificat per

La comissió d’investigació de l’anomenada operació Catalunya, que s’atribueix al ministeri de l’Interior del primer Govern de Mariano Rajoy, abordarà aquesta setmana, una abans del que s’havia previst en un primer moment, l’anomenada trama andorrana, les presumptes pressions policials a Banca Privada d’Andorra (BPA) perquè desvetllés dades fiscals de polítics de l’independentisme català.

En concret, dimecres compareixerà Celestino Barroso, que va ser agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola al Principat i a qui s’atribueixen els missatges a BPA perquè filtrés dades a canvi de frenar una suposada inspecció del Banc d’Espanya a la filial madrilenya de l’entitat.

Aquest mateix dia també està citat el comissari Marcelino Martín Blas, responsable d’Afers Interns aquells anys i que ja va estar al Congrés en altres comissions d’investigació sobre les anomenades clavegueres d’Interior.

Aquestes compareixences estaven previstes per al 12 de novembre, però el parlament espanyol ha decidit avançar-les una setmana.

I les indagacions continuaran, en principi, el dimarts 19 de novembre amb els interrogatoris al president de la Banca Privada d’Andorra, Higini Cierco, i al conseller delegat de l’entitat intervinguda, Joan Pau Miquel.

Aquesta comissió forma part de l’acord aconseguit pels socialistes amb les formacions sobiranistes catalanes l’agost del 2023 a canvi del suport d’ERC i Junts a l’elecció de Francina Armengol com a presidenta del Congrés.

Juntament amb la comissió de l’operació Catalunya, el PSOE i els independentistes van obrir dues investigacions parlamentàries més, una sobre els atemptats jihadistes del 2017 a Catalunya i una altra sobre el suposat espionatge a polítics amb el programa Pegasus.

Tot i això, fa dues setmanes el PSOE i els seus socis van deixar caducar la comissió d’investigació relativa al cas Pegasus, l’única que afectava el Govern de Pedro Sánchez, i van prorrogar només els treballs de les altres dues.

La previsió és que les tasques de la comissió que investigaria el cas Pegasus siguin assumides per la relativa a l’operació Catalunya. De fet, segons informen fonts parlamentàries, ERC ha dirigit un escrit a la Mesa de la comissió demanant que s’assumeixi aquesta tasca.

Des del PSOE sostenen que aquesta assumpció de treballs és possible, ja que el cas Pegasus també està esmentat en el plantejament de la comissió i, per tant, és possible obrir un nou termini perquè els grups presentin les seves propostes de compareixença sobre aquesta trama que afecta el CNI del Govern Sánchez.