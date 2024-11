Joan-Enric Vives visita la Universitat d'Andorra

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha visitat aquest dilluns la Universitat d'Andorra (UdA) dins la visita pastoral que està realitzant aquests dies per la parròquia laurediana. El bisbe d'Urgell s'ha trobat amb el rector de l'UdA, Juli Minoves, així com la junta directiva i han visitat el centre universitari al llarg del matí.

Vives ha signat el llibre d'honor de la universitat i després ha mantingut una reunió a porta tancada d'uns quinze minuts amb Minoves. Un cop finalitzada, el copríncep s'ha afegit a un petit esmorzar amb el personal docent. El bisbe ha adreçat unes paraules cap ells afirmant que tenen una "gran responsabilitat" en la formació dels joves i en acabat ha saludat el professorat un per un.

Durant la visita, el bisbe ha acudit presencialment a dues sessions del centre. Primer ho ha fet en el seminari 'Intervencions psicosocials d'infermeria', una formació sobre com les infermeres i infermers han de tractar i gestionar les emocions d'un malalt ingressat. Més tard, ha presenciat una breu presentació d'una tesi doctoral sobre el ChatGPT, que està investigant el doctorand Marc Bleda. Aquest treball està analitzant com els estudiants de la universitat del país estan utilitzant la intel·ligència artificial, quin impacte té en l'educació i si els alumnes fomenten el pensament crític i saben detectar fonts fiables.

Punt de recollida a la universitat pels afectats de la DANA



La Universitat d'Andorra ha habilitat un punt de recollida de material per les persones afectades pel fenomen atmosfèric DANA. La comissió de UdA solidària, juntament amb Creu Roja, han obert un espai just a l'entrada del centre universitari perquè els estudiants puguin deixar qualsevol producte per ajudar als veïns i veïnes de la Comunitat Valenciana afectats pel desastre natural, que ha provocat unes dues-centes morts i ha deixat carrers i cases destrossades. Aquest diumenge es va enviar un correu als estudiants sobre aquesta iniciativa i aquest dilluns a primera hora ja s'han pogut observar diferents productes, com per exemple medicaments, menjar i sobretot roba. Una iniciativa que Vives ha valorat positivament, ja que ha afirmat que "està molt bé que la universitat eduqui sobre això".