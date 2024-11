Un home, detingut per alcoholèmia després de tenir un accident a l’avinguda del Fener

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va ser detingut ahir per conduir sota els efectes de l’alcohol i provocar un accident a primera hora del matí a l’avinguda del Fener, davant de l’hotel Sercotel d’Escaldes. La policia va rebre l’avís a les 5.30 hores i es va traslladar al lloc dels fets, on el cotxe, un Seat de color negre, es va emportar diverses pilones de l’avinguda, fins que es va aturar just davant de l’hotel, sense rascar-ne la façana i sense provocar ferits.

Els agents van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, que viatjava sol, i que, segons apunten fonts policials, es podria haver adormit, i aquesta va resultar positiva, fet que va propiciar que es detingués l’home per conduir sota els efectes de l’alcohol. El conductor va quedar detingut a les dependències de la policia a l’espera de passar a disposició judicial.

Els bombers també van haver d’intervenir-hi per netejar la taca d’oli que va deixar el vehicle. El cos va ser avisat a les 5.35 hores i en va marxar al voltant de les 6.45 hores, quan l’avinguda va tornar a quedar neta. En l’incident també es van mobilitzar els agents de trànsit comunal per gestionar el pas de vehicles i ajudar els cossos de seguretat.