El Grup d’Acció Financera manté Mònaco a la llista de paradisos

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) manté Mònaco a la llista grisa de paradisos fiscals després de l’actualització que l’organisme va fer el passat 25 d’octubre. El Principat va ser inclòs a la llista el passat juny i el GAFI considera que encara no ha fet els passos adequats per sortir-ne. Mònaco, doncs, segueix a la llista de jurisdiccions “amb un risc elevat o bé amb deficiències estratègiques que encara no han fet progressos suficients per millorar les deficiències detectades, sobre les quals s’han d’aplicar mesures reforçades de diligència deguda en relació amb qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d’aquests territoris”.