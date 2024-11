Govern renova l'estratègia per millorar la seguretat digital

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha presentat aquest dilluns una nova estratègia de ciberseguretat per continuar sent resilients en seguretat digital. L'executiu va definir una primera estratègia el 2022 per un termini fins al 2024, però ara han aportat un conjunt de mesures noves per continuar enfortint la xarxa i per renovar-la. Una de les iniciatives ha estat una modificació del marc legal, ja que es vol que totes les empreses que ofereixin serveis i tecnologies a entitats essencials importants del país presentin una auditoria de seguretat externa a l'Agència Nacional de Ciberseguretat dels últims dotze mesos de prestació d'un servei per "protegir la cadena de subministraments", ha detallat el responsable de l'organisme, Jordi Ubach. L'executiu també ha modificat un seguit de decrets amb l'objectiu d'ampliar el llistat de serveis essencials importants del teixit empresarial que puguin ser més vulnerables en ciberseguretat.