Govern preveu invertir sis milions d'euros en el Cedre

Aquest matí s'ha formalitzat l'acord entre Govern i el comú d'Andorra la Vella pel conveni d'habitatge en l'edifici El Cedre de la capital, que consisteix en una cessió de la propietat i l'ús per part de la corporació local a la central durant 40 anys. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha indicat que es preveu que l'executiu inverteixi, aproximadament, sis milions d'euros en la infraestructura. "Hem d'estar orgullosos del dia d'avui, la problemàtica de l'habitatge només es resol de forma conjunta", ha comentat Espot, que ha manifestat que el calendari amb què treballa Govern és de tenir tancada la licitació de les obres, com a màxim tard, el març de l'any vinent, que s'adjudiquin els treballs el juny d'aquell any –amb un termini d'uns 18 mesos– i que, per tant, a finals del 2026 o principis del 2027 l'edifici, que tindrà 30 pisos i sis plantes, estigui acabat. A més, l'espai comptarà amb un local a la planta baixa destinat a la gent gran i als joves de la zona perquè "hi ha una gran densitat de població", ha incidit González.

Tant Espot com González han posat en relleu els treballs conjunts entre les dues administracions, dels quals González ha destacat que "som conscients que la ciutadania vol solucions efectives i, amb l'habitatge, no hi ha colors tot i ser de diferents partits".