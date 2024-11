Escalé titlla la creació d’un col·lectiu pel ‘no’ a la UE de “bona notícia”

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cerni Escalé, líder de Concòrdia i cap de l’oposició, considera que la gestació d’un moviment ciutadà que defensi el no a l’acord d’associació és “una bona notícia”. “Sempre és positiu que la ciutadania s’informi, que s’interessi per la política, i també que hi participi. En qualsevol àmbit d’opinió. Encara ho és més, però, quan les decisions que s’han de prendre són tan rellevants com les vinculades a la relació del Principat amb la Unió Europea”, sosté Escalé, que veu positiu el gest de la societat civil de bastir una plataforma, “independentment de la seva orientació”.