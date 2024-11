Detingut un turista per exhibir una navalla automàtica de 15 centímetres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una navalla automàtica amb una fulla de 15 centímetres era el que portava un turista de 26 anys i, per la qual cosa, va ser detingut, segons informa la policia, a través d'un comunicat. El jove portava l'arma blanca, totalment prohibida, i la va exhibir a dues persones en una benzinera d'Andorra la Vella, mentre la conductora del vehicle en el qual viatjava com acompanyant pagava a la caixa. Primer la va empunyar davant d'un dels treballadors i, després, a un conductor d'autobús. El cos va arribar al lloc dels fets va amagar la navalla a la guantera del cotxe i la policia el va arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva.