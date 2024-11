Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra va destinar 85,6 milions a despesa educativa durant l'any passat i Espanya i França van aportar 33,96 milions als centres d'ensenyament que tenen al Principat. El total de 119,56 milions representa un increment respecte als 111,62 milions del 2022 i s'acosta a les xifres de 116 milions del 2021, segons publica Estadística. L'augment s'ha produït en la quantitat destinada per Andorra, que creix un 9,6%, i es manté en un 2,5% del PIB, com l'any anterior. Les partides passen dels 78,1 milions del 2022 a 85,6 durant l'exercici passat, amb una pujada en el capítol de despeses de personal de 46 a 51 milions, i de les transferències corrents de 20,2 a 23,5 milions. Els fons dedicats a l'ensenyament francès i espanyol augmenten lleugerament en passar de 33,48 milions el 2022 a 33,96 durant l'últim any analitzat.

Estadística destaca que la despesa educativa ha crescut un 9,2% en escoles bressol, un 8,7% en formació professional, un 7,3% en batxillerat i un 6,4% en segona ensenyança.