Cues de cinc quilòmetres per sortir de la frontera sud i més retencions a la C-14

Les retencions de l’últim dia del pont de Tots Sants van ser les més importants d’aquests tres dies. Les cues en direcció a Catalunya van arribar als cinc quilòmetres i començaven al centre de Sant Julià, segons va informar el servei de mobilitat. El trànsit dens va començar al voltant de les 11 hores d’ahir al matí, i els agents van decidir obrir els dos carrils de sortida.

D’altra banda, un altre punt afectat per les retencions va ser la C-14 a l’altura dels Hostalets de Tost, on, abans d’arribar a la població catalana, es van formar cues que van arribar fins a Organyà, fet que va implicar que les retencions superessin els vuit quilòmetres. En la mateixa via, les retencions es van tornar a produir a l’altura de Ponts en sentit sud, direcció Tàrrega, amb cues de fins a quatre quilòmetres que finalitzaven al centre de la població.