Controlat amb una taxa d'alcoholèmia de 2,22 després de xocar amb diversos vehicles

A Encamp un home va ser controlat per la policia després de col·lidir amb diversos vehicles estacionats. El conductor circulava sota els efectes de l'alcohol i la policia el va detenir després de donar una taxa de 2,22. No va ser l'únic, segons informa el cos, un altre individu va ser arrestat diumenge amb 1,88 d'alcoholèmia, després de xocar amb diverses pilones i una jardinera. També es va controlar dos conductors més, un per positiu, tot i que no ha transcendit la taxa, i un altre per conduir sota els efectes de l'alcohol i circular amb el permís suspès.

D'altra banda, un home de 40 anys va ser detingut a un establiment d'Andorra la Vella per possessió d'1,5 grams de cocaïna.