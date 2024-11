Baralla fugaç entre dos conductors al túnel de les Dos Valires

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una baralla entre dos conductors al túnel de les Dos Valires –el pas que connecta la Massana amb Encamp– va obligar a mobilitzar ahir fins a tres patrulles de la policia, segons van informar alguns testimonis. Una vegada al lloc de la baralla, però, els agents no van aconseguir localitzar els autors dels fets, ja que, segons fonts policials, aquests haurien marxat, un per cada banda del túnel, abans que arribés el cos de seguretat. Els agents de seguretat van rebre un avís al voltant de les onze del matí alertant que hi havia dos vehicles aturats al mig de la calçada i els seus conductors s’estaven discutint.