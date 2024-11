Air Nostrum veu “interessant” obrir una ruta entre Andorra i Màlaga

Després de la posada en marxa dels vols de Madrid i de Palma, és una qüestió recurrent la de cap a on ha de créixer l’aeroport Andorra-la Seu i quines destinacions serien més atractives. El director comercial d’Air Nostrum, Juan Corral, malgrat que incideix en el fet que el que volen és consolidar aquests dos destins, sí que assenyala que “un Andorra-Màlaga pot ser una ruta interessant”. Hi ha un però: “És un vol que ara mateix implica un alt consum d’avió, cosa que, sumada a la limitació en el nombre de passatgers pel pes en l’enlairament, encariria els bitllets”.

De totes maneres, Corral assenyala que el fet que Aeroports de Catalunya tingui previst licitar la instal·lació de carburant al camp de vol de la Seu “millorarà el radi d’abast dels vols i permetrà analitzar la possibilitat de volar a destinacions més llunyanes si es posa combustible” a la Seu. I conclou que la companyia continua “monitoritzant sempre l’evolució de la demanda a la recerca de noves oportunitats”.

L’aeroport de la Seu és una infraestructura amb unes condicions operatives que el fan singular. En aquest sentit, i tenint en compte les diferents destinacions en les quals treballen, Corral manifesta que “no hi ha cap aeroport exactament igual que Andorra-la Seu, tot i que hi ha aeroports que tenen limitacions operatives similars”. I posa com a exemple Sant Sebastià, on Air Nostrum va volar molts anys, o Melilla, que “presenta singularitats importants”. I reivindica l’experiència de la companyia per operar en camps de vols amb aquestes peculiaritats: “Air Nostrum és la companyia amb més experiència en aquest tipus d’aeroports. Som operadors de petits aeroports i amb baixa densitat de trànsit. De fet, com aquí, també operem en solitari vols regulars en infraestructures aeroportuàries com ara Badajoz, La Rioja, Melilla o Lleó”, assenyala en una entrevista amb el periodista Javier Ortega Figueiral.

El director comercial d’Air Nostrum valora satisfactòriament que després de molts anys l’aeroport “fos operatiu” per a companyies com Air Nostrum. “Després de trenta anys d’experiència en la inauguració de rutes i amb més de cent milions de passatgers transportats, a Air Nostrum teníem clar que l’estrena d’una nova ruta a l’aeroport d’Andorra-la Seu –que feia 37 anys que no tenia vols regulars– requeria suports, com totes les rutes en el seu llançament”.