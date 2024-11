Acollir un infant donarà dret a la baixa laboral

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les famílies d’acollida tindran dret a la baixa laboral de vint setmanes, idèntiques condicions que per naixement o adopció d’un fill. És un dels canvis a la Llei de la Seguretat Social que s’introdueix a través de projecte de pressupost per a l’exercici 2025. No seran tots els acolliments, però. En els anomenats de família aliena –no hi ha cap relació de parentiu amb el menor–, l’acolliment ha de ser superior a un any i l’edat dels menors, inferior als 6, excepte si tenen una discapacitat igual o superior al 33% reconeguda. Llavors, el topall arriba fins a la majoria d’edat. Si s’acullen dos o més menors i es compleixen els requisits citats, el període de baixa s’amplia en dues setmanes més per cada infant o adolescent acollit.