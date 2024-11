Retencions de sortida del Principat per la frontera del riu Runer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Últim dia del pont de Tots Sants, i bona part dels vehicles que l'han passat al Principat comencen a marxar, fet que implica que aquest matí trobem retencions a la CG-1 de sortida per la frontera del riu Runer. Les cues, que han començat al voltant de les 11 hores d'aquest matí, no superen el quilòmetre, podria ser que per aquest motiu la frontera mantingués un dels dos carrils de sortida tancat.