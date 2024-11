Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La festa de Tots Sants és sinònim de retencions a les fronteres, tal com va ocórrer ahir. La carretera CG-1, de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana, va viure retencions d’un quilòmetre que van obligar a obrir el doble carril, col·lapsat en determinats moments per l’acumulació de vehicles a l’altura del riu Runer.