Mobilització social per enviar productes bàsics a València

La ciutadania andorrana se solidaritza amb els pobles afectats pels aiguats que han arrasat part de la província de València.

Ambulàncies Valira va enviar ahir al matí un vehicle carregat amb material divers cap a la zona. També van viatjar-hi sis tècnics d’emergències que donaran un cop de mà en les tasques de neteja i rescat. La feina dels tècnics serà, bàsicament, la de treure aigua dels aparcaments i desembrossar els carrers. Entre el material recollit per l’empresa, hi ha mantes, caixes de llet i bombes d’aigua.

Argentinos en Andorra és un dels col·lectius que també s’ha volgut implicar en la col·laboració ciutadana amb el País Valencià. Ahir dissabte, l’associació va enviar un cotxe i una camioneta plens de productes bàsics com ara aigua, bolquers o lleixiu. Marcelo Ponce, el president, va informar que també s’han sumat a l’ajuda tres locals de gastronomia argentina, que pròximament enviaran aliments, i va remarcar que “la solidaritat no té res a veure amb banderes o fronteres”. Argentinos en Andorra té la intenció de mantenir l’enviament de productes durant les pròximes setmanes i Ponce fa una crida a la població a no deixar de col·laborar. L’ajuda, però, ha de ser “exacta”, en funció del que es requereixi des de la regió afectada.

Altres actors implicats en el suport humanitari són els supermercats E. Leclerc o la revista TWB Andorra, que ha organitzat una recollida de roba i articles de primera necessitat que tindrà lloc els dies 4 i 5 de novembre a l’Hotel Starc d’Andorra la Vella.