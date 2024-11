Màxims històrics de compravendes de locals

La superfície transmesa va ser de 20.391 metres quadrats, amb un increment anual del 68,4%, assolint també el màxim de la sèrie de resultats que va presentar l’AGIA. En sis de les set parròquies es van registrar increments amb taxes de creixement importants a tot arreu menys a Ordino. La superfície més gran transmesa va correspondre a Escaldes (10.959 metres quadrats) i Andorra la Vella (5.161 m²). El valor dels locals comercials transmesos va superar els 50 milions d’euros, amb un increment del 42,5% comparat amb el 2022. Els volums més grans transmesos es van registrar a Escaldes-Engordany (31,6 milions) i Andorra la Vella (11,9 milions).

Al mercat actual, l’AGIA va apuntar que en oferta es registren 111 locals amb un preu per metre quadrat de 3.576 euros, un import mitjà de 922.428 euros i una superfície mediana de 285 metres quadrats. Al mercat de lloguer s’ofereixen 74 locals.

TERRENYS I GARATGES

A diferència dels locals, els terrenys van sofrir una caiguda l’any passat en tots els aspectes. Se’n van transmetre 268, amb un descens anual del -31,6%. La pràctica totalitat de parròquies van registrar descensos anuals amb l’excepció de Sant Julià. El nombre més gran de transmissions va correspondre a la Massana (93), Sant Julià de Lòria (48) i Ordino (36). El preu mitjà va ser de 1.045 euros el metre quadrat, amb un increment anual del 113,3%.

La superfície transmesa va ser de 327.986 metres quadrats, amb un descens anual del -60,2%. En sis de les set parròquies es van registrar descensos anuals en superfície excepte a la Massana, on es va moure la major quantitat de superfície (106.650 m²), seguida per Sant Julià de Lòria (68.694) i Canillo (49.792).

El valor de les compravendes de terrenys va superar els 342,5 milions d’euros, amb un descens anual del -15%, però amb increments registrats en quatre de les set parròquies. Els moviments més grans es van registrar a la Massana (116,4 milions), Encamp (51,8 milions) i Canillo (50,6 milions).

Els garatges també van anar a la baixa. El nombre de transaccions el 2023 va ser de 1.842, amb un descens anual del -17,6%. La parròquia amb més moviment va ser Escaldes-Engordany (444), seguida per Canillo (396) i Andorra la Vella tancant el podi (279). El preu mitjà va ser de 1.679 euros el metre quadrat, amb un increment anual del 5,2%, que va significar el preu més elevat mai registrat. La superfície transmesa va ser de 30.121 metres quadrats, amb un descens anual del -9,3%, allunyant-se del màxim que es va assolir l’any anterior, el 2022.

ES VAN CONCEDIR 663 HIPOTEQUES AL LLARG DE L'ANY PASSAT

L’AGIA va explicar també que durant l’any passat es van concedir 664 hipoteques, 624 a andorrans i la resta a estrangers, un -5,4% menys que fa dos exercicis. La parròquia que més en va concedir va ser la Massana (132), seguida per Encamp (113).



De les 664 hipoteques, 598 van ser destinades a un ús residencial, xifra que va suposar una caiguda de més del 8 per cent. La resta van anar destinades a l’adquisició d’altres béns.



En total, es van atorgar hipoteques per un valor de 339 milions d’euros, 191 dels quals van ser per comprar habitatges.