Les llars d’infants estan gairebé plenes tot i la baixa natalitat

Les llars d’infants estan pràcticament plenes, tot i que la natalitat ha anat disminuint els últims anys. A Ordino, per exemple, aquest curs tenen totes les places ocupades i a Andorra la Vella poc els falta per penjar el cartell de complets.

Les dades del departament d’Estadística del Govern mostren com des del 2010 les xifres de natalitat han anat descendint amb el pas dels anys. El 2010 hi va haver un total de 828 naixements en el país, mentre que l’any passat n’hi va haver 458. La percepció en els centres, però, és que no noten aquesta davallada, ja que l’arribada d’immigrants ho acaba compensant, segons fonts del comú d’Andorra la Vella. Des de l’Escola bressol la Baldufa d’Ordino també han observat aquesta tendència, ja que “veiem que hi ha més demandes de plaça que no pas altres anys”, ha esmentat la responsable de l’escola bressol, Cote Montolio. La responsable explica que després de la pandèmia s’ha anat remuntant en nombre de places que ocupen els infants en aquest centre ordinenc.

A l’Escola bressol la Baldufa no hi ha places disponibles. “Nosaltres actualment ho tenim tot ple”, ha afirmat Montolio. El recinte disposa de 8 aules en funcionament amb 73 inscrits. Hi ha sis classes amb nens i nenes més grans d’un any i dues aules amb edats inferiors a un any. Una d’aquestes aules precisament s’obrirà el mes de novembre i comptarà amb uns sis alumnes. De cara el mes de gener està previst que el centre habiliti una nova aula “per atendre a les demandes que tenim”, ha esmentat Montolio.

Actualment, a la capital hi ha 14 places disponibles encara per cobrir entre l’Escola Bressol de Santa Coloma i l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana. En aquests moments a l’Escola Bressol de Santa Coloma hi ha 38 infants inscrits i disposen de 4 places disponibles, ja que la capacitat màxima és de 42. Pel que fa a l’Escola Bressol Conxita Mora Jordana, ara mateix hi ha 43 infants i 10 places disponibles, atenent que l’ocupació màxima és de 53 alumnes. Tot i això, des del comú expliquen “que anem obrint aules segons les demandes de la gent” i que “si hi hagués més demandes, es valoraria l’obertura de noves classes”, comenta la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro.

En aquest sentit, des de la capital asseguren que poden atendre els fills dels temporers. “Aquests menors si estan regularitzats i estan amb residència legal i efectiva, si hi ha demanda a les escoles bressol no hi ha problema, però en el lleure sí que és més difícil perquè les places ja estan plenes”, explica Nazzaro.

En canvi, a Ordino aquesta possibilitat seria més complicat. “Si vingués algun temporer, no els podem encabir perquè tenim totes les places cobertes”, explica la responsable de l’escola bressol. En cas que aterrés a la parròquia molta canalla, “s’hauria de plantejar si es pot ampliar el servei”, ha explicat Montolio, que ha agregat que el problema no seria per espai de l’equipament, sinó per la falta de personal.

De totes maneres, no esperen una arribada massiva de fills de temporers a les aules, ja que els últims anys han rebut poques sol·licituds. “L’any passat va venir una nena i només hi va estar un parell de mesos”, ha detallat la responsable del centre.

