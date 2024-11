Dràcula obre el festival de titelles

Els titelles ja han començat a moure’s i a explicar històries. Encamp va donar ahir al vespre el tret de sortida del 22è Festival de Titelles d’Andorra amb la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural pràcticament plena. Ànima, com s’ha batejat l’esdeveniment d’enguany, es va estrenar per la porta gran, ja que al voltant d’uns 200 espectadors van veure l’obra teatral Dracula: Lucy’s Dream.

Uns actors i un titella durant l’espectacle.ANA

A Dracula: Lucy’s Dream –de la directora, actriu i titellaire noruega Yngvild Aspeli–, els espectadors es van endinsar en el famós mite de Dràcula, però ho van fer a través d’una visió totalment diferent. L’espectacle, per a majors de 14 anys, va posar en escena l’experiència del personatge de Lucy i la lluita contra el seu domini intern encarnat per Dràcula, que representa la dominació, la dependència i l’addicció a una força destructiva. Es tracta d’una metàfora del control, tant forçat com desitjat, seductor i enganyós.

El públic es va embarcar en un viatge íntim i psíquic en l’univers fantasmagòric que Lucy ha anat construint per a si mateixa, en el qual s’ha submergit i contra el qual lluita. Un tomb a un dels clàssics de la història de la literatura, amb centenars d’adaptacions, i que amb aquesta es pot albirar una perspectiva mai vista.

SIS FUNCIONS MÉS

Després d’aquesta representació, el Festival de titelles d’Andorra comptarà amb altres sis funcions que es duran a terme durant aquest mes de novembre. L’obra de titelles El conillet que volia pa de pessic, de la companyia Cacauet teatre, serà la pròxima que es mostrarà a Ànima. Aquesta serà una sessió escolar i tindrà lloc a les 11 del matí del dimecres 6 de novembre.

El dia següent, a les 11.00 hores, es podrà veure Apnée, de La poisson soluble. I el divendres 8 de novembre, també a les 11.00 hores, La Maestra, d’Anita Maravillas. Aquesta darrera obra tindrà un altre passi, a les sis de la tarda, obert al públic major de 6 anys.

El dissabte 9 de novembre, a les 11.00 hores, hi haurà Anònims, de Rauxa. Pensat per a públics majors de set anys. I el mateix dia a les 20.00 h, La Phazz, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys.

El festival finalitzarà diumenge vinent, a les 17.00 hores, amb Eh Man He: La Mecànica de l’ànima, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys.