Casal demana informació sobre adjudicacions directes sense edicte

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat quatre demandes d’informació sobre adjudicacions directes que es van atorgar sense edicte fetes pels ministeris de de Presidència, Economia i Empresa, Justícia i Interior, que es van coneìxer arran d'una resposta de govern al mateix grup parlamentàri.

Casal ha demanat la documentació generada sobre els treballs en assessorament pel redactat de l’Avantprojecte de llei per al cultiu del cànnabis adjudicats per modalitat directa pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, amb data 11 de maig de 2022, per un import de 24.560 euros. Així mateix, la socialdemòcrata ha sol·licitat també la documentació en relació als serveis d’assessorament tècnic i jurídic dels departaments del Ministeri de Justícia i Interior que va atorgar el 19 de juliol de 2023 per 26.752 euros.

El grup socialdemòcrata també ha sol·licitat informació sobre l’adjudicació directa per a l’assessorament en matèria de coordinació i disseny d’estratègies en determinats projectes en l’àmbit de les relacions institucionals, fet el 13 de març de 2024 per un import de 17.600 euros, i de l’atorgament directe pels serveis d’assessoria tècnica adjudicada el 17 d’abril de 2024 per un import de 7.837,50 euros.