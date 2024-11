Ferit lleu un menor de 12 anys en ser atropellat al costat de l'estació d'autobusos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un menor de 12 anys ha resultat ferit lleu en ser atropellat per un vehicle de matrícula andorrana aquesta tarda al carrer Doctor Vilanova d'Andorra la Vella, al costat de l'estació nacional d'autobusos. La policia ha rebut l'avís a les 18.19 hores d'aquesta tarda i s'ha traslladat al lloc dels fets, on també hi era present una ambulància del SUM, per atendre el menor i traslladar-lo a l'hospital. Els agents de seguretat han treballat en el lloc de l'incident fins a les 19.10 de la tarda, hora en què han finalitzat la seva actuació i ha quedat restablert el trànsit en aquella via.