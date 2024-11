Assessorament per al transport de viatgers

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha tret a licitació un concurs per a l’assessorament tècnic en matèria de transport nacional de viatgers. El concurs comprèn el transport regular nacional, el comunal, el transport a la demanda, l’internacional, l’escolar i el discrecional. L’empresa adjudicatària haurà de donar recolzament a les necessitats i requisits del departament sobre aspectes generals i/o detalls d’ordenació del transport; col·laborar en la resposta immediata i eficaç als problemes del transport de viatgers que sorgeixin, així com en aquells casos programats amb antelació i proposar solucions a curt i mitjà termini; avaluar la incidència sobre el transport de viatgers per a esdeveniments programats o imprevistos i trobada de solucions; i disposar d’un assessorament constant i continu amb relació a un transport de millor qualitat.