Tallada la carretera de la Plana davant el perill de despreniment

La carretera de la Plana va restar temporalment tallada en els dos sentits de la marxa durant el dia d’ahir per precaució davant el perill de despreniment d’un mur, segons va informar el comú d’Escaldes-Engordany a les xarxes socials. L’accés a la urbanització de la Plana es va haver de fer a través d’Andorra la Vella puntualment.

Durant la tarda, els bombers es van desplaçar a la carretera després de rebre un avís per inspeccionar la zona. Finalment, però, no van haver d’intervenir i van deixar el cas en mans de les autoritats comunals, que són les que van creure oportú tancar la via per evitar mals majors.

També ahir, i seguint en l’àmbit de la circulació, la C-14 a l’altura d’Oliana en direcció a la Seu va patir retencions que van superar els cinc quilòmetres i que van començar al voltant de les onze del matí. Les cues, que van iniciar-se al tram de la Bassella, van afectar només el carril en sentit nord i finalitzaven a l’interior de la població d’Oliana. La retenció també es va fer notar la zona de Coll de Nargó, en el mateix sentit de la marxa.