La retribució del personal de relació especial creixerà el 31%

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cost de personal es menja la porció més gran del capítol de despeses previstes en el projecte de pressupost per a l’any que ve, 165 milions d’euros, un 11% més del que s’havia calculat per a aquest exercici. Dins d’aquestes crida l’atenció el creixement de l’apartat dedicat a càrrecs de relació especial. Queda lluny de l’import més elevat dins d’aquesta àrea, però el Govern pressuposa un increment del 31% d’un exercici a l’altre, la qual cosa es tradueix en 178.000 euros. La quantitat consignada per al 2025 és de 756.983, enfront dels 579.139 d’aquest any. És una quantitat petita en una despesa de personal que s’alça fins els 165 milions d’euros, encara que es tracta de persones amb relacions especials, individus que, sense ocupar una posició oficial en l’administració pública, exerceixen una influència significativa sobre decisions executives. Aquests poden incloure assessors i consellers que, segons va advertir el juliol passat el Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa, no estan sotmesos als mateixos controls de transparència que els funcionaris oficials, fet que pot augmentar el risc de conflictes d’interessos i corrupció.