Els sindicats desaproven Interior pel suïcidi del pres

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella



Verificat per Creat: Actualitzat:

El pres que es va suïcidar la nit de dimecres no hauria d’haver estat ingressat a la Comella. Aquesta va ser la valoració del president del sindicat penitenciari andorrà (SPA), Sergi Teixeira, que va explicar al Diari que casos com el del jove que es va treure la vida haurien de ser tractats en centres especialitzats i amb vigilància “les 24 hores del dia i 365 dies a l’any com fan a altres països”, no al mòdul regular de la presó. Teixeira va titllar de “vergonya” la falta d’un espai independent adaptat amb professionals formats per fer-se càrrec de reclusos amb necessitats especials com la del jove, que tenia una minusvalidesa reconeguda per la Conava. En aquest sentit, Teixeira va criticar que el centre penitenciari ha d’assumir constantment presos amb patologies diverses, siguin “causades per les drogues o per altres malalties”, que al final esdevenen “víctimes d’un sistema que no respon a les seves necessitats”, ja que els agents de les presons no tenen la formació necessària per fer-se càrrec d’aquests casos, tot i que “fa molt temps que demanen més preparació”, va lamentar Teixeira.

“[El pres] hauria tornat al mòdul general al cap d’uns dies i ho hauria tornat a intentar”

“Des del ministeri es pensen que a la presó ho tenim tot solucionat i és mentida” Sergi Teixeira, President del SPA

El que el president de l’SPA té clar és que si es volen buscar responsabilitats, s’ha de mirar fora de la Comella. Teixeira va remarcar que “els agents uniformats i la direcció no tenen cap culpa del que va passar”, ja que si algú es vol llevar la vida, ho acabarà fent. El que es podria haver evitat era que ho fes dimecres ingressant-lo en una cel·la vigilada, “però aquesta persona hauria tornat al mòdul general al cap d’uns dies després de l’episodi i ho hauria tornat a intentar”, va dir Teixeira, que va explicar que la decisió de treure’s la vida és una cosa individual i inevitable sense una constant supervisió. Així doncs, el sindicat va assenyalar Govern com al responsable. En concret, el ministeri d’Interior i a l’àrea de Salut Mental, que “es pensen que a la presó ho tenim tot solucionat i és mentida” i va acusar a la ministra d’Interior, Ester Molné, de “no saber res de la realitat de la presó”.

Tot i la falta de preparació específica per tractar amb presos amb necessitats especials, Teixeira va remarcar que els agents van fer la seva feina correctament durant tot el procés, tant el dimarts, quan el reclús va intentar llevar-se la vida i va ser traslladat a la infermeria, com el dimecres, quan un dels agents se’l va trobar mort. “No m’agradaria estar a la pell dels companys que el van veure per la reixeta de la porta”, va lamentar Teixeira, que va recordar els tres casos anteriors que “per sort vaig viure des de lluny” a través d’altres agents, però que “és de les pitjors coses que et poden passar –trobar-se algú mort–”.

Teixeira va demanar buscar responsabilitats fora de la presó, i Govern les busca dins. El ministeri d’Interior i la direcció d’Institucions Penitenciàries van obrir una investigació per aquests fets i la falta de vigilància específica al jove pels antecedents que tenia és un dels elements essencials que s’hauran d’aclarir. Els dubtes que van sorgir posen en qüestió si es van adoptar les mesures correctes ateses les circumstàncies del reclús i si els protocols d’actuació d’atenció que hi ha al centre penitenciari donen resposta a les necessitats dels interns amb conductes d’autolesions.

El funcionament general de la presó tampoc és l’ideal. Teixeira va recordar com es va obrir l’any passat un mòdul de salut mental on estava l’espai per als menors d’edat, però que a la pràctica “té un funcionament gairebé inexistent” i si ho denuncies “ràpidament salten les autoritats a desmentir-ho”, va renegar Teixeira.

Fonts del Sindicat d’Institucions Penitenciàries (SIP) també van carregar contra el servei de psiquiatria que reben els interns de la presó. La teoria diu que un cop per setmana els presos tenen accés a una visita psiquiàtrica, però les fonts consultades van explicar que molts cops aquestes sessions no es produeixen.

També van destacar un problema de fons més greu, i és que el nombre de presos, que ha augmentat exponencialment els últims anys, està portant al límit la gent que treballa a la Comella, que fins i tot s’estarien negant a fer hores extra, tot i l’increment econòmic substancial, ja que no donen l’abast a més, van explicar des del SIP.