Condol i suport de Vives per als afectats pel temporal del País Valencià

Publicat per Redacció Andorra la vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va donar ahir el condol i el suport a tots els afectats pels aiguats al País Valencià. Vives va voler tenir un record per aquestes persones i va pregar per ells durant la celebració de la missa de Tots Sants, que es va celebrar a l’església parroquial de Sant Julià. “Vull enviar un missatge ple de cordialitat, de suport, de dolor amb ells; un sentit missatge de condolença per tots els morts”, va indicar. “Estem amb ells i amb les seves famílies, sobretot amb aquells que pateixen l’angoixa de no saber si els seus familiars han desaparegut o estan vius”.