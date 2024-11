ARPA ajuda les protectores afectades per la dana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) s’ha sumat a l’ajuda a les protectores afectades per les inundacions a la província de València. Ho ha fet a través de les xarxes socials, enllaçant el nom i el compte bancari de nou protectores de la zona que necessiten ajuda (una llista que s’anirà actualitzant). ARPA fa una crida a la població per mobilitzar les persones que vulguin col·laborar de manera econòmica, o bé aportant material, que es pot portar a l’Agrobotiga Porté Betriu de la Seu, des d’on es farà arribar a València. Les protectores d’animals de les zones afectades per la dana han sol·licitat ajuda a través de les xarxes socials perquè més d’una desena d’elles es troben amb els refugis completament destruïts pels aiguats i amb els animals ferits i sense menjar.