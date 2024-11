Argentinos en Andorra informa de l'arribada de 1.600 temporers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació Argentinos en Andorra ha anunciat que, el dia d'avui, creuen que han arribat més de 1.600 temporers al Principat, una xifra lleugerament superior a la que esperaven (1.500). "Dintre de la nostra planificació, es confirma l'arribada massiva de temporers" explica Marcelo Ponce, el president de l'associació. Tot i això, des de l'associació es remarca que la situació és estable perquè "la gent que ha anat arribant té bona predisposició i compta amb allotjament".

"Els treballadors amb feina confirmada, la gran majoria disposa d'un allotjament per tota la temporada, però els que no tenen aquesta confirmació, només entre un 10% i un 20% tenen allotjament per aquests mesos" explica Ponce, remarcant que en l'últim cas és on més intervindran per ajudar a la gent que ho necessita, amb la col·laboració de la Creu Roja i el Govern.

Una de les novetats que destaquen aquesta any, segons l'associació, és que les empreses han pres decisions rellevants com la d'informar permanentment de la disponibilitat de feina. "Això no havia passat mai i és vital per un immigrant, ja que aquest fet ajuda a afrontar la incertesa i a prendre la decisió de quedar-se o buscar feina en un altre país", apunta el president d'Argentinos en Andorra.

A partir de les pròximes setmanes arribarà el gruix de temporers. "Entre el 15 de novembre i el 15 de desembre serà el punt més important, on tindrem els majors casos d'assistència per part nostre" afirma Ponce, tot remarcant que "els temporers que marxen sense tenir res planificat han disminuït, el que comporta menors situacions de vulnerabilitat".