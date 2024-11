Ara li toca a porscheman

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els assidus a les xarxes socials, en aquest cas X, han pogut seguir aquests dies el serial amb el youtuber Ivan Fresneda Carrasco com a protagonista. Aquest jove va encaixar malament les crítiques per haver aparcat el seu esportiu en una plaça reservada per a gent amb mobilitat reduïda d’un aparcament públic d’Andorra la Vella, i a poc a poc l’enfrontament a anat a més fins al punt que tres persones han denunciat amenaces per part d’aquest youtuber.

Tot va arrencar quan va ser publicada la foto del seu cotxe en plaça de color blau. Fresneda va respondre amb arrogància a la publicació de la foto del seu cotxe a l’antic Twitter. Una resposta que va molestar: “Surt més barat pagar una multa de minusvàlids que una reparació”, va ser algunes de les (in)justificacions. O: “Hi ha més places disponibles per a minusvàlids; m’han donat aparcant en places regulars”. En to irònic acaba demanant disculpes i precisa que si aparca en aquests llocs reservats és perquè “n’hi ha més de disponibles i vull evitar males experiències”.

En un altre post el Youtuber comenta que l’ha contactat la policia per comunicar-li que ha de pagar una multa de 120 euros per aparcar malament. La seva reacció final és poc elegant: “Heu quedat com la merda per 120 euros que no representa res per a mi o per a vosaltres. Si actueu d’ofici pel que veieu a internet, ho heu de fer amb tot”. I es queixa que no s’hagi actuat contra els que, segons la seva versió, l’han amenaçat i insultat públicament. Fins i tot un conegut advocat va reclamar a la xarxa que “veient la imatge i piulada publicada al present fil, agrairé que sancionin amb retirada de permís per reincidència (116.2 CC), si és el cas, al Sr. Ivan Fresneda Carrasco”

No se sap com acabarà aquesta rebequeria. Han estat multitud les reaccions. Fresneda insinua que se’n va a Dubai. I sobre el cotxe, afegeix: “Ha estat pagat gràcies a una agència de màrqueting digital”.