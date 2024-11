Ambulàncies Valira envia material i voluntaris a València

Part dels tècnics d'emergències que viatgen com a voluntaris a ValènciaAmbulàncies Valira

Publicat per Redacció Andorra la Vella

Ambulàncies Valira ha enviat aquest matí un vehicle carregat amb material de tota mena cap a València, juntament amb 6 tècnics d'emergències que ajudaran a rescatar i netejar les zones afectades. La seva tasca, com a voluntaris, consistirà a treure aigua dels aparcaments i netejar els carrers. L'equip ha marxat al voltant de les 13 hores del matí des d'Erts, i es preveu que arribi a la capital valenciana aquesta tarda.

Entre el material recollit per l'empresa, es troben mantes, llet i bombes d'aigua que es traslladaran a les persones afectades per les greus inundacions que han afectat la província de València i que ja han provocat més de 200 morts.

Recollida de roba a l'hotel Starc el 4 i 5 de novembre

La revista TWB Andorra, juntament amb la influenciadora Gemma Gallardo, han organitzat una recollida de roba i articles de primera necessitat pels pròxims 4 i 5 de novembre a l'hotel Starc, entre les 10 i les 21 hores de la nit. Els organitzadors demanen que es porti roba i calçat per gent de totes les necessitats, juntament amb mantes, llençols, mascaretes i medicaments que aniran destinats a les persones afectades.

Eleclerc també se suma a l'ajuda humanitària

Els supermercats Eleclerc també recullen aliments no peribles com llaunes o menjar precuinat, productes d'higiene i medicaments per enviar-los a València el pròxim dimarts 5 de novembre.