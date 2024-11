Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, 31 d’octubre, es va complir un any de la primera mobilització per l’habitatge que va aplegar més d’un miler de persones. 365 dies després, un dels organitzadors creu que “tot continua igual”. Bruno Lopes, una de les cares visibles del grup ciutadà que es va coordinar per sortir al carrer, va explicar que les mesures del Govern per millorar la situació no han estat suficients i que “la manifestació va servir per endarrerir el que és imminent”, un empitjorament general de la situació de la vivenda.