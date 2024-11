El jove del cas CBD continuarà a la presó fins a la sentència

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts va confirmar els pitjors pronòstics per a la família del jove empresonat per portar mig quilo de cànnabis medicinal. El monitor d’esquí continuarà tancat fins al dia de la sentència, que serà el 20 de novembre. Així ho va confirmar ahir el lletrat del detingut, Alfons Clavera, que va al·legar el risc de fuga i la falta d’arrelament com els motius principals de la negativa del tribunal.

La mare del noi, Mercedes Chamorro, es va mostrar “en xoc” amb la decisió i va acusar el sistema judicial andorrà de “fer el que cregui convenient segons qui siguis”. En concret, va lamentar el tracte que han rebut ella i el seu fill per part del tribunal, de la policia i de la Fiscalia, que “no ens han escoltat en cap moment”.

Chamorro va criticar l’actuació de la fiscal del cas, Patrícia Silvestre, i va titllar de “vergonyós” que la justícia no estigui al dia amb els canvis del planeta i no sigui conscient que el CBD “està curant moltes malalties”. Una substància que, tal com va apuntar la mare, es continua comercialitzant i anunciant lliurement a molts comerços del país.

La família va apuntar que es reserven la possibilitat de prendre mesures contra la fiscal tal com va fer Andorra Endavant i que estan valorant amb el seu equip d’advocats, tant andorrans com espanyols, quines possibilitats tenen.