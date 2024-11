Joan-Enric Vives dona el condol als afectats pels aiguats de la Comunitat Valenciana

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El copríncep Joan-Enric Vives ha tornat a donar el condol i suport a tots els afectats que han patit els aiguats a la Comunitat Valenciana. Vives ha volgut tenir un record per aquestes persones i ha pregat per ells en la celebració de la missa de Tots Sants, que s'ha celebrat a l'església parroquial de Sant Julià de Lòria. "Vull enviar un missatge molt ple de cordialitat, de suport, de dolor amb ells, un sentit missatge de condolença per tots els morts", ha afirmat Vives, que ha agregat: "Estem amb ells i amb les seves famílies, sobretot amb aquells que pateixen tanta angoixa per no saber si han desaparegut o estan vius".

La missa s'ha emmarcat dins la visita pastoral que està realitzant aquests dies el copríncep per la parròquia laurediana. Després de la missa els feligresos i el bisbe d'Urgell han visitat el cementiri vell i allà s'ha ofert una pregària pels difunts. Vives ha assenyalat que aquest divendres, dia de Tots Sants, és un dia de felicitat i alegria perquè "són els sants els que han arribat, la gent que ha fet la travessia i han arribat a port, per tant, no són només els ja canonitzats, sinó són totes les persones bones que hem conegut i estem convençuts que Déu no els pot abandonar sinó que els té amb ells". Per aquest motiu, Vives ha afirmat que "avui és un dia per pensar amb ells".

El bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, també ha estat present a la missa de Tots Sants. De fet, aquest divendres els dos bisbes han aprofitat per visitar Naturland abans d'iniciar la missa perquè Serrano Pentinat, "ho conegués", ha comentat Vives.

Inicien les obres del centre de salut mental de la Seu

El pròxim dilluns començaran les obres del nou centre de salut mental que acollirà el seminari diocesà del bisbat d'Urgell. Així ho ha explicat el copríncep episcopal Joan-Enric Vives aquest divendres. Els treballs consistiran a enderrocar la part interior de l'ala oest de l'antic seminari, ja que aquesta part de dins de l'edifici es remodelarà, però l'estructura exterior es mantindrà perquè "és un edifici històric", ha esmentat el bisbe d'Urgell.

"Per mi és moltíssima alegria", ha declarat Vives sobre l'inici de les obres. "A mi m'agradaria que haguessin començat abans, però a vegades les traves burocràtiques i tot el que és el convenciment de les diverses administracions que hi han d'actuar, això ho ha retardat en treure a concurs quin era el millor projecte", ha afegit Vives.

Els andorrans es podran beneficiar d'aquest centre de salut mental un cop les obres finalitzin. "És un centre de salut mental que és molt necessari per al Pirineu i per Andorra", ha asseverat el copríncep. Vives s'ha mostrat satisfet en poder tenir aquest equipament perquè ajudarà a les famílies a no desplaçar-se a les grans ciutats en cas que hi hagi la necessitat d'ingressar a una persona, una situació que "per les famílies és una dificultat gran", ha declarat el bisbe. El centre comptarà també amb un centre de dia, pel qual les famílies se'n "veuran molt alleujades" perquè la persona podrà passar-hi hores, "tenir activitat, tindrà la possibilitat de fer teràpies i podrà fer camí", ha descrit Vives.