Govern ha comunicat, via xarxes socials, que està en contacte amb el govern central espanyol per possibles requeriments, i que l'executiu resta pendent de les necessitats dels territoris espanyols afectats per la Dana. Per la seva banda, el cos de bombers també ha contactat amb els serveis d'emergència valencians per oferir la seva assistència.