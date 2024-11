Concòrdia demana per les mesures en cas de temporal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia va entrar ahir una bateria de preguntes a Govern sobre les mesures de prevenció en situacions d’emergència extraordinària arran dels efectes devastadors que ha provocat el temporal al País Valencià. La consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, va sol·licitar quins plans d’emergència s’apliquen per garantir la seguretat en situacions d’emergència no ordinàries. En aquest sentit, el grup va demanar de quina manera s’actuaria en un cas com el de les inundacions de València.