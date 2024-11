La CEA insisteix en les hores extres addicionals

El ministre portaveu, Guillem Casal, va anunciar dimecres que el Govern no té intenció de permetre que els temporers puguin fer el que erròniament s’ha anomenat hores extres. La demanda de la patronal topa amb la falta de mecanismes de control necessaris per permetre-la, un argument que ja havia estat exposat als directius de la CEA i als quals se’ls va comentar que s’intentarà disposar d’un marc legal l’any que ve que faciliti aquesta opció, segons va explicar ahir el seu director gerent, Iago Andreu.

“El grup de temporers és l’únic que està sotmès a restriccions per poder fer altres feines”

“La fórmula és sostenible per satisfer la demanda de mà d’obra sense tensionar la demografia” Iago Andreu, Director-gerent de la CEA



El responsable, que tot i això va lamentar la decisió del consell de ministres, va matisar que la proposta ha estat distorsionada perquè parlar d’hores extres “és imprecís”. La petició dels empresaris no pretén que els temporers puguin fer més de 40 hores setmanals que computin com a hores extres, sinó que aquests treballadors d’hivern tinguin la possibilitat “de forma voluntària” de combinar la seva feina fixa amb una de complementària que no sigui del seu sector.

Andreu va remarcar que aquesta “limitació” només la té el grup de temporers, perquè els residents poden ser contractats per dos empreses de diferents sectors “i fer les hores que vulguin”. Únicament els comunitaris durant el primer any –excepte francesos, espanyols i portuguesos– i els extracomunitaris durant dos anys tenen restriccions per treballar en sectors diferents per al qual se’ls ha atorgar el permís de residència i treball.

La iniciativa empresarial va ser presentada en la darrera reunió de la Comissió Econòmica i Social (CES) entre patronal i sindicats. La proposta va ser inicialment ben rebuda pel Govern i per la majoria de grups parlamentaris –excepte el PS– així com per l’associació Argentinos en Andorra. El límit es va situar en 52 hores setmanals, però la possibilitat de canviar de sector implica una dificultat per evitar abusos i treball en negre, i la proposta ha estat rebutjada però no descartada. El director de la CEA va defensar que aquesta possibilitat ajudaria a disminuir el dèficit de mà d’obra d’una manera “sostenible”, ja que un dels seus efectes seria que no caldrà la contractació de personal fix, incrementant d’aquesta manera la població del país, que es troba al límit del seu sotre de creixement. “Els temporers aprofitarien la seva estada a Andorra per renunir més diners, sense que ningú estigui obligat i que suposaria que amb menys personal es podria fer més feina”, va remarcar Andreu.

Des de la patronal es considera que hi ha certa contradicció, perquè amb la regulació actual un temporer pot fer pluriocupació en el mateix sector i dedicar moltes hores al treball. La CEA espera que l’any que ve s’hagi treballat en mecanismes de control que facilitin aquesta opció, a la qual l’USdA s’oposa.