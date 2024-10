La xarxa de calor de la capital arribarà a 200 edificis el 2030

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

FEDA-Ecoterm preveu duplicar progressivament els usuaris de la xarxa de calor d’Andorra la Vella en un període de sis anys. Actualment, els edificis coberts per la companyia són gairebé noranta i l’objectiu és que arribin a uns 200 el 2030. Ho va anunciar Albert Manzano, gerent de FEDA-Ecoterm, ahir al matí. La xarxa de calor és el sistema pel qual es produeix energia elèctrica gràcies a l’escalfament de l’aigua. És, òbviament, un sistema energètic més eficient i sostenible. Justament ahir, el Consell General va signar un conveni amb FEDA per reduir la petjada de carboni de la cambra gràcies a la llum verda produïda per la companyia. El síndic general, Carles Ensenyat, va destacar, a més, l’habilitació de 750 m2 de plaques solars, que produeixen avui entre el 12% i el 18% de l’energia elèctrica consumida per l’edifici. Ensenyat, de fet, va parlar del consell com un parlament “totalment sostenible”.