Toc d’atenció del TC a la Batllia per no haver resolt un procés de divorci iniciat el 2015

El Tribunal Constitucional (TC) ha donat la raó a una dona que considerava vulnerat el seu dret a un judici de durada raonable per un procés de divorci que es va iniciar l’any 2015 a la Batllia. En aquella data, concretament el 3 de juny del 2015, el cònjuge de la dona va presentar una demanda de separació. Pocs dies després, la recurrent va sol·licitar la separació, l’assignació del domicili conjugal, l’ús del vehicle, una pensió d’indemnització de 5.000 euros mensuals i una indemnització per treball de 446.561 euros, que s’especificaria un cop coneguts els beneficis de la societat del cònjuge pels exercicis 2014 i 2015. El 15 de juliol del 2015, les parts van presentar les seves respectives al·legacions, així com els seus mitjans de prova. Set anys després i sense cap novetat del cas, el 26 d’abril del 2022, la recurrent va demanar al batlle que eliminés els obstacles per tal que es finalitzés la pràctica de les proves el més aviat possible, es tanqués aquesta fase del procediment i s’emplacés les parts per tal que presentessin les seves conclusions. Atès que no va obtenir cap resposta, el 10 de maig del 2024, la recurrent va insistir per escrit al batlle que es podria vulnerar el dret a un judici de durada raonable. I en absència de resposta, el 7 de juny del 2024, la dona va interposar un recurs d’empara contra la inactivitat de la Secció Civil 3 de la Batllia.