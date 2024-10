Retirada de pneumàtics de motocicleta de la marca Pirelli per un defecte de fabricació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Consum ha retirat determinats models de pneumàtics de motocicleta de la marca Pirelli a causa d'un defecte de fabricació. Els models defectuosos s'han comercialitzat en establiments andorrans, concretament 53 pneumàtics, i també arreu d'Europa.

Pirelli està en procés d’avaluar possibles problemes de rendiment amb els models Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next II i Pirelli Scorpion Trail II. Els models afectats són els següents, segons informa consum: 28032 150/70R18M/CTL 70V Trai2R Scorpion Trail II; 28033 150/70R18M/CTL 70V TNextR Tourance Next; 39614 150/70R18M/CTL 70V TNxt2R Tourance Next II; i 42410 150/70ZR18M/CTL 70W TNxt2R Tourance Next.

El fabricant ha informat que el risc avaluat és mitjà i en determinades condicions es pot produir la ruptura de l'armadura i el despreniment parcial de la capa de rodament i la pèrdua de pressió, fet que pot exposar al conductor a perdre el control de la motocicleta. Pirelli també ha informat que ofereix als compradors la substitució dels pneumàtics afectats per d’altres de nous i de diferents models que no presenten defectes.