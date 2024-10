El pronòstic d’ocupació hotelera pel pont és bastant optimista

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les previsions per al pont de Tots Sants que comença demà són força optimistes pel que fa a l’ocupació hotelera, segons va explicar ahir al Diari Jordi Paris, president de la Unió Hotelera (UHA). Alguns hotels estan fregant el 80% de la seva ocupació i s’han venut les estades als establiments amb bastanta anticipació, van informar des de la patronal de l’hoteleria. No tots, però alguns dels hotels arribaran al 100% de l’ocupació. La gent s’allotjarà en diferents hotels de totes les parròquies i de diverses categories.

D’altra banda, el departament de Mobilitat preveu l’entrada de 43.522 vehicles durant el pont de Tots Sants. Concretament, s’espera que per la frontera hispanoandorrana es registri l’entrada de fins a 23.956 turismes i que per la francoandorrana accedeixin al país fins a 19.566. Enguany la festivitat cau en divendres i moltes persones aprofitaran un cap de setmana llarg de tres dies. Hi pot haver retencions de sortida del Principat aquesta tarda.

Com és habitual d’altres anys, des de Mobilitat es recomana evitar circular durant les hores de més afluència de trànsit, especialment la tarda d’avui i els matins de demà i dissabte.

Així mateix, i amb la voluntat de contribuir a la fluïdesa en la circulació a l’entrada del Principat, el departament de Mobilitat activarà el dispositiu especial de trànsit a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria. L’operatiu funcionarà els matins del divendres dia 1 i del dissabte dia 2 de novembre.