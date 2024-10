Onze agents de policia completen una formació en vigilància i seguiment

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Onze agents de la Unitat de Fronteres i Estrangeria han completat amb èxit el curs, impartit per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, en matèria de vigilància i seguiment, per lluitar contra el crim organitzat. La formació, segons informa la policia, ha constat d'exercicis pràctics, en peu i en vehicle, que s'han realitzat arreu del territori posant els agents en diverses situacions, que els ha "permès entrenar els diversos escenaris i fer servir les tècniques i el material necessari per no ser detectats". El curs també ha volgut focalitzar-se en la bona coordinació dels efectius per afavorir el treball en equip, condició indispensable per tenir èxit en aquests tipus d'operacions.

Els diplomes es van entregar divendres passat a la sala d'actes del despatx de la policia, on els formadors "van destacar la professionalitat i qualitat humana dels efectius andorrans".